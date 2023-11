En bref en Lozère : de l'accordéon, une visite contée du musée de Mende et une cyclo/rando en nocturne

Cette mini-bibliothèque vous appartient : c’est l’occasion d’amener les livres que vous ne lisez plus, et de repartir avec quelques pépites ! Sur réservation au 04 66 49 85 85 Tarif : de 0€ à 5€ en fonction de votre âge et situation. Rando nocturne à pied ou à vélo. Première randonnée nocturne du Cyclo club marvejolais à Grèzes.

MIDILIBRE: Quatre-vingts personnes réunies à Mende en soutien à la Palestine et à GazaCe premier rassemblement lozérien, depuis le début de la guerre entre le Hamas et Israël, a eu lieu ce mardi 31 octobre 2023.

MIDILIBRE: Hommage aux héros morts pour la France au carré militaire du cimetière de Séjalan, à MendeLa cérémonie du 1er novembre 2023 s'est déroulée sous la pluie, devant les 51 tombes du carré militaire du cimetière de Séjalan, à Mende.

MIDILIBRE: Le Souvenir français en Lozère : préserver la mémoire et honorer les combattantsDécouvrez l'association mémorielle et patriotique du Souvenir français en Lozère, qui préserve la mémoire des combattants et honore leur sacrifice. Avec environ 130 adhérents répartis dans neuf comités, l'association a pour mission de maintenir les sépultures, de protéger les monuments aux morts et d'en ériger de nouveaux.

MIDILIBRE: Speed dating, coaching, conférences : la nuit de l'orientation de Lozère pour trouver sa voie sans stressLa nuit de l'orientation aura lieu le 9 novembre 2023 dans les locaux de la CCI Lozère à Mende. L'après-midi a pour but d'aider les jeunes, dès la 4e, à s'orienter professionnellement. Pour cette première édition, espace speed dating des métiers, coaching, création d'entreprises et conférences jalonneront le rendez-vous.

MIDILIBRE: Denier de l'Église en Lozère : 'Près de la moitié de l'année se joue sur ces deux mois'En 2022, en Lozère, la collecte du denier de l'Église avait rapporté quelque 470 000 €. Le diocèse de Mende espère faire aussi bien cette année, mais il manque encore près de 227 000 €.

MIDILIBRE: En bref en Lozère : fête de la vigne et des vergers, marché bio au jardin de Cocagne, visite de la cathédraleLa fête de la vigne et des vergers à Quézac. La fête de la vigne et des vergers, organisée par le Foyer rural les P'tits Cailloux, a lieu ce samedi 4 novembre, de 9 h 30 à 17 h, à la salle des fêtes de Quézac et au...

