En Amazonie, la sécheresse révèle d'anciennes gravures

. 'Je pensais que c'était un mensonge', dit Livia Ribeiro, qui réside depuis 27 ans à Manaus, la capitale de l'Etat de l'Amazonas dans le nord du Brésil, située sur les rives du Rio Negro. 'Je n'ai jamais vu ça', a-t-elle déclaré après avoir observé les gravures le long de la rivière, sur le site de Praia das Lajes.

' La sécheresse extrême en Amazonie a provoqué une diminution à des niveaux critiques des cours d'eau, ce qui pose d'importants problèmes pour la navigation fluviale, cruciale pour ravitailler les localités reculées. Selon des experts, la situation est également aggravée par El Niño, un phénomène météorologique cyclique au-dessus du Pacifique, qui réduit la formation des nuages et donc les précipitations.

Eric Zemmour perd le procès contre son éditeur et doit rembourser 30 000 eurosAprès avoir publié cinq livres du polémiste, Albin Michel avait refusé le sixième. Il y voyait « un combat idéologique personnel qui ne correspond tout simplement pas à la ligne éditoriale d’une grande maison généraliste » Lire la suite ⮕

Palestiniens tués à Gaza : le Hamas publie une liste de quelque 7 000 nomsInterrogé sur le nombre de morts dans le conflit, le président américain a déclaré n’avoir « pas confiance » dans les chiffres fournis par le Hamas, au pouvoir dans la bande de Gaza. Lire la suite ⮕

Mike James quatrième joueur de l’histoire avec 4 000 points en EuroLeague !EuroLeague - Presque neuf ans après son premier match européen avec Vitoria, Mike James a bouclé ce jeudi soir un accomplissement majeur. Le leader de l'AS Monaco est devenu le quatrième joueur de l'histoire à 4 000 points en carrière EuroLeague. Lire la suite ⮕

'De 2 000 à 10 000 euros' : les factures flambent pour ce boulanger et ce boucher, dans la même rueDepuis 18 mois, de nombreux artisans sont confrontés à l’augmentation de leurs factures d’énergie en gaz et électricité. À Sennecey-le-Grand (Saône-et-Loire), un boulanger et un boucher sont au bord de l’asphyxie. Lire la suite ⮕

Coupe du monde de rugby : des médailles recyclées à partir de 200 000 smartphones d’OrangeIl n’y a pas que du bronze dans les récompenses distribuées aux joueurs du mondial : elles sont aussi composées de matériaux rares extraits de téléphones en fin de vie. Une première. Lire la suite ⮕

Halle de l’innovation : 8 000 m² dédiés à l’entreprenariat à MontpellierLe bâtiment à 21 millions d’euros, voisin de la gare SNCF Sud de France, a été inauguré le 18 octobre dernier. Il accueillera, à terme, une soixantaine d'entreprises. Lire la suite ⮕