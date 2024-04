Emmanuel Macron va faire des annonces importantes sur l'éducation

En déplacement à l’ école primaire d’application Blanche et au laboratoire académique de formation autisme (LAB9A) dans le 9e arrondissement de Paris ce vendredi, le président de la République Emmanuel Macron devrait en profiter pour faire des annonces importantes sur le thème de l’ Éducation . Des mesures attendues dans un secteur éducatif en proie à de vives tensions.

Face à la montée des actes de violence à l’école et à la baisse du niveau global des élèves constatée ces dernières années, Emmanuel Macron a érigé l’éducation comme l’une des priorités de son quinquennat. Dans cette optique, le chef de l’État a prévu de visiter ce vendredi matin, en compagnie de la ministre de l’Éducation Nicole Belloubet, l’école primaire d’application Blanche et le laboratoire académique de formation autisme (LAB9A) dans le 9e arrondissement de Pari

