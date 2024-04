Emmanuel Macron soutient la participation d'Aya Nakamura aux Jeux olympiques de Paris

Le président Emmanuel Macron a estimé ce jeudi que la chanteuse franco-malienne Aya Nakamura avait 'tout à fait sa place dans une cérémonie d'ouverture ou de clôture' des Jeux olympiques de Paris , y voyant 'une bonne chose'.La possibilité que cette chanteuse francophone la plus streamée au monde participe aux festivités autour des Jeux de Paris avait soulevé l'indignation de la droite et de l' extrême droite qui y voyait une manière de 'diviser' et d''humilier' les Français.

Il a ajouté que la décision sur une participation de la chanteuse revenait aux organisateurs des cérémonies. 'J'ai pas d'ennemis moi, c'est eux qui m'aiment pas' : pour rappel Aya Nakamura s'est amusée de ses détracteurs dans 'Doggy', nouvelle chanson sortie vendredi 29 mars, sans rien changer à son style, décrié par une extrême droite rebutée à l'idée qu'elle puisse chanter aux J

Emmanuel Macron Aya Nakamura Jeux Olympiques Paris Chanteuse Participation Soutien Critiques Droite Extrême Droite

