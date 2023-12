Emmanuel Macron s'exprime sur l'intelligence artificielle lors de sa visite à Toulouse

« Nous avons eu une semaine étrange », a estimé Emmanuel Macron, au moment d'aborder la question de l'intelligence artificielle, lors de sa venue à Toulouse, lundi 11 décembre, pour fêter les deux ans de France 2030 et dresser les défis à venir.

Lancé dans un discours de près d'une heure et quinze minutes, devant plusieurs centaines de chefs d'entreprises lauréats de ce plan d'investissement de 54 milliards d'euros, dans le style du Grand Débat organisé en réponse à la crise des Gilets Jaunes, le président de la République a tout d'abord tenu à saluer la très importante levée de fonds de 385 millions d'euros du champion français de l'intelligence artificielle générative Mistral AI. Une illustration du « génie français » pour le chef de l'État qui espère avoir face à lui, dans le hangar mis à disposition par Airbus et qui a servi de décorum pour son discours, « les Elon Musk et les Mark Zuckerberg de demain





LaTribune » / 🏆 11. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Des travées vides lors de la rencontre entre Emmanuel Macron et Eric CiottiEmmanuel Macron apprend que Eric Ciotti ne veut pas honorer l'invitation à la rencontre avec le président. Une salle désertée pourrait laisser le président sans voix.

La source: LEXPRESS - 🏆 34. / 63 Lire la suite »

Emmanuel Macron retrouve les chefs de partis à Saint-Denis, la moitié de l'opposition absenteEmmanuel Macron a commencé vendredi à retrouver les chefs de partis qui ont répondu présent pour les deuxièmes « rencontres de Saint-Denis ».

La source: actufr - 🏆 1. / 99 Lire la suite »

Emmanuel Macron et le dossier de la fin de vieLe président français Emmanuel Macron suscite des interrogations sur ses intentions concernant la fin de vie. Ses déclarations contradictoires et énigmatiques rendent difficile de comprendre sa position réelle sur la question de l'euthanasie.

La source: lobs - 🏆 5. / 94 Lire la suite »

Pas de référendum sur l'immigration selon Emmanuel Macron et les chefs de partisEmmanuel Macron et les chefs de partis réunis à Saint-Denis ont conclu à l'impossibilité d'organiser un référendum sur l'immigration, malgré la demande d'Eric Ciotti. La moitié de l'opposition a boycotté la rencontre.

La source: actufr - 🏆 1. / 99 Lire la suite »

Emmanuel Macron annonce un grand plan de curage des cours d'eauAlors que les Hauts-de-France ont été inondés par des crues exceptionnelles, Emmanuel Macron a annoncé mardi 14 novembre un « grand plan de curage » des cours d’eau.

La source: LeHuffPost - 🏆 55. / 55 Lire la suite »

Emmanuel Macron : le président le plus dépensier de la Ve République ?Emmanuel Macron restera-t-il comme le président le plus dépensier de la Ve République ? Gérard Larcher fut le premier à poser la question. Cette fois, ce sont deux ministres – et pas n’importe...

La source: LaTribune - 🏆 11. / 81 Lire la suite »