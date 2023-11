Emmanuel Macron évoque son avenir : 'On n'est même pas à mi-mandat !', rappelle Alba Ventura

Il l’a dit plusieurs fois, et pas seulement à l’étranger. Et puis lui aussi s’était drôlement avancé : 'Si je perds, je m’inclinerais', 'Je changerai de vie complètement, vous n’entendrez plus parler de moi' . On a vu que ce n’est pas tout à fait comme ça que cela s’est passé.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

RTLFRANCE: Coupe du monde de rugby : 'Laissez Fabien Galthié respirer et digérer', demande Alba VenturaPour Alba Ventura, il faut 'lâcher la grappe' au sélectionneur de l'équipe de France de rugby, qui ne s'est pas exprimé depuis la défaite des Bleus en quart de finale.

La source: RTLFrance | Lire la suite ⮕

MADEMARSEILLE: Le président de l’Upe 13 interpelle Emmanuel Macron sur l’extension des ZFUPhilippe Korcia, président de l'Upe 13, a écrit au président de la République, Emmanuel Macron, pour lui demander de renouveler...

La source: MadeMarseille | Lire la suite ⮕

COURRIERINTER: En Asie centrale, Emmanuel Macron en quête d’alliés et d’uraniumEn visite les 1er et 2 novembre au Kazakhstan et en Ouzbékistan, Emmanuel Macron cherche de nouveaux alliés après la perte d’influence française en Afrique, ainsi que de l’uranium pour faire tourner les centrales en France, analyse le média américain “Bloomberg”.

La source: courrierinter | Lire la suite ⮕

RFI: Emmanuel Macron en Asie centrale en quête de contrats sur des minerais stratégiquesEmmanuel Macron arrive ce mercredi au Kazakhstan. Astana, la capitale, sera la première étape de cette visite de deux jours en Asie centrale qui se poursuivra à Samarcande, en Ouzbékistan.

La source: RFI | Lire la suite ⮕

SUDOUEST: Asie centrale : Emmanuel Macron dans la mythique Samarcande pour renforcer les liens avec l’OuzbékistanLe président Emmanuel Macron poursuit jeudi à Samarcande, joyau architectural ouzbek, un déplacement visant à renforcer le poids de la France en Asie centrale

La source: sudouest | Lire la suite ⮕

CNEWS: Tempête Ciaran : «Ne prenez pas de risque», et «restez chez vous», exhorte Emmanuel MacronTrains à l'arrêt, 3.200 pompiers mobilisés dans six départements... La France se prépare à affronter à partir de ce mercredi soir la redoutée tempête Ciaran. Des rafales allant jusqu'à 170 km/h, associées à de fortes pluies sont attendues. Suivez en direct les dernières informations.

La source: CNEWS | Lire la suite ⮕