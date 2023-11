Emmanuel Macron et le camp laïque : une manipulation révélée

Pour découvrir les trois premiers épisodes, sur le site de Marianne, de notre long récit enquêté sur la façon dont Emmanuel Macron a flingué le camp laïque : "On s’est fait partouzer" : Macron et le camp laïque, histoire d'une manipulation ; "El-Khatmi est devenu complètement bourrin" : pourquoi Macron a tué le Printemps républicain ; Zineb El Rhazoui : comment Macron l'a draguée, puis humiliée.

***Plus encore que les protagonistes présents dans nos chapitres précédents, Jean-Pierre Chevènement incarne l’engagement républicain. École, question corse, laïcité, ordre… Il en a défendu toutes les thématiques. Longtemps valait-il mieux ne pas trop professer son chevènementisme dans certains milieux, à commencer par celui du macronisme, en 2017. Pourtant, du haut de sa vingtaine, dans les années 2000, le jeune et ambitieux Emmanuel Macron a baigné, parmi d’autres réseaux, dans le chevènementisme. Il a même été assistant de Georges Sarre, ancien maire du XIe arrondissement et cofondateur du Mouvement des citoyen





