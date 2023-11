Emmanuel Macron au chevet des sinistrés des intempéries dans le Pas-de-Calais

« On sera là. » Alors que le Pas-de-Calais était de nouveau placé, ce mardi, en vigilance orange « crue et pluie-inondation », le président de la République, Emmanuel Macron, s’est rendu au chevet des habitants de Saint-Omer et de Blendecques. Dans ce secteur de l’ouest du Pas-de-Calais, les intempéries font des ravages depuis le 6 novembre dernier, les multiples crues de cours d’eau ayant succédé à la terrible tempête Ciaran.

Aux particuliers désespérés, aux professionnels dépités et aux élus débordés, le chef de l’Etat a réaffirmé le « soutien de la Nation tout entière » et promis des aides par millions.C’est en hélicoptère et accompagné de son épouse et, notamment, du ministre de l’Agriculture, qu’Emmanuel Macron a débarqué, peu avant midi, à Saint-Omer. Dans la salle des sports de la commune, le président de la République a salué le travail des secours, sur le pied de guerre depuis plus de huit jours, ainsi que celui des élus locaux tout aussi mobilisé

:

