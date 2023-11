Emily Ratajkowski : toujours plus envoûtante, elle fait tourner les têtes en affolante robe nuisette

Emrata a ainsi donné des palpitations à ses abonnés Instagram en dévoilant sa plastique de rêve dans une robe nuisette incendiaire. Et si cette robe au style lingerie a déjà une allure très sensuelle en général, la version adoptée par Emily Ratajkowski est encore plus hot que d’habitude !

Très légère et extra courte, la nuisette rouge d’Emrata tient d’ailleurs plus du sous-vêtements que du vêtement . Mais ce ne sont pas les fans de la demoiselle qui iront se plaindre. Totalement sous le charme, ils ont inondé le top model de compliments dans les commentaires :Ce mercredi 1er novembre, Emily Ratajkowski a enflammé la toile en partageant un réel d'elle dans une tenue très déshabillée.Emrata y pose en effet dans une incendiaire robe nuisette rouge extra courte qui tient clairement plus de la lingerie que du vêtement.

- Demi Moore : spectaculaire à 60 ans, elle exhibe ses abdos d’acier en posant en bikini sous une cascade - Céline Dion souriante malgré la maladie, elle réapparaît pour la première fois et rassure sur sa santé

