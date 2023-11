Emile, 2 ans et demi, volatisé

Les enquêteurs chargés de résoudre la disparition d'Emile, 2 ans et demi, ne lâchent rien. Le petit garçon s'est maintenant "volatilisé" depuis un peu plus de 4 mois, le 8 juillet 2023 précisément, dans la commune du Vernet, située dans les Alpes-de-Haute-Provence. Depuis, une quinzaine de gendarmes essaie de comprendre, de saisir l'infini détail qui permettrait de comprendre comment l'enfant a disparu en cette journée d'été.

La Section de Recherches (SR) de Marseille est en charge de l’enquête. Selon un militaire, cité par BFM, qui suit l'affaire d'Emile depuis le premier jour, "toutes les pistes restent ouvertes mais certaines restent plus probables que d'autres". Parmi ces pistes les plus probables selon cette même source, "l'accident avec dissimulation du corps serait une possibilité sérieuse". Ou encore "celle d'une personne malveillante de passage" ou "la disparition au sein de la famille"





