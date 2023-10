Émeutes urbaines en France: entre fermeté et mixité, la réponse en deux temps du gouvernement

France: après les émeutes, Borne prône plus de fermeté pour les jeunes délinquants et leurs famillesLa guerre au Darfour du Sud justifie l'octroi de l'asile en France, juge la CNDAFrance: un défilé contre l'autoroute A69, des entreprises ciblées par des violencesAttentat d'Arras: funérailles de Dominique Bernard, un professeur qui n'aimait pas «le bruit et la fureur du...

Sophie Binet: «La France ne pourrait fonctionner sans ces milliers de travailleuses et travailleurs sans papiers»

France Actualités

Mort de Nahel : après les émeutes, Elisabeth Borne présente les réponses du gouvernementCe jeudi 26 octobre 2023, devant les élus locaux dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, la Première ministre présentera les mesures régaliennes en réponse aux émeutes de juin. Lire la suite ⮕

Emeutes après la mort de Nahel : les annonces gouvernementales vont-elles dans la bonne direction ?Pascal Praud revient pendant deux heures, sans concession, sur tous les sujets qui font l'actualité. Aujourd'hui, zoom sur les annonces d'Elisabeth Borne après les émeutes survenues dans le sillon de la mort de Nahel, après un refus d'obtempérer. Vous voulez réagir ? Appelez-le 01.80.20.39. Lire la suite ⮕

Amendes, stages, TIG : quatre mois après les émeutes, le gouvernement cible la responsabilité des parentsCe jeudi, à la Sorbonne, devant un parterre de 250 élus locaux, Elisabeth Borne a annoncé un arsenal de mesures répressives visant à responsabiliser les parents de mineurs auteurs de dégradations. Lire la suite ⮕

Émeutes: quatre mois après, il manque toujours une réponse présidentielleCONTRE-POINT - Emmanuel Macron ne s’est finalement jamais adressé aux Français pour tirer les leçons de cet événement. Lire la suite ⮕

France: 100 millions d'euros débloqués pour la réparation des bâtiments touchés lors des émeutesLa Première ministre, Élisabeth Borne, a annoncé jeudi 26 octobre « une enveloppe de 100 millions d'euros » pour « aider à la réparation et la reconstruction » des bâtiments touchés lors des émeutes au début de l'été, « en complément de l'indemnisation des assurances ». Lire la suite ⮕

Émeutes en Île-de-France: la réponse sécuritaire de l'ÉtatVIDÉO - Après les émeutes en Île-de-France, l'État a présenté sa réponse sécuritaire avec différentes mesures en place. Elisabeth Borne a présenté sont plan ce jeudi en présence de nombreux maires réunis à la Sorbonne à Paris. Lire la suite ⮕