Elon Musk semble (enfin) vouloir s’attaquer aux fake news sur X

Le propriétaire du réseau social a annoncé dimanche 29 octobre que les messages comportant des informations erronées devraient désormais être démonétisés sur X (ex-Twitter). Mais si l’intention de Musk est louable, l’application concrète questionne.

L’initiative semble de bon aloi mais – comme souvent avec le réseau d’Elon Musk – d’un manque de fiabilité. «plateforme qui succombe de plus en plus à la désinformation . Les «Community Notes», nées en 2021, sont ouvertes à tous les utilisateurs de la plateforme - via l’inscription à un programme dédié -, qui peuvent écrire une note pour commenter un tweet, et évaluer celle des autres.Une démonétisation des contenus faux pourrait bouleverser les pratiques sur X.

Il est important de noter que toute tentative d’utiliser les notes de la communauté comme une arme pour démonétiser des gens sera aussitôt mise en évidence»,», ce qui signifie que d’éventuelles fraudes ou dysfonctionnements pourraient être détectés par tous. En théorie. Une enquête du médiadu 17 octobre affirme que les «Community Notes» ne fonctionnent pas comme elles le devraient. headtopics.com

