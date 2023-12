Elon Musk s'en prend à Disney sur Twitter

Depuis quelques jours, Elon Musk multiplie les tweets assassins à l'encontre du géant Disney. Mais pourquoi est-il aussi méchant ?. Pour certains, ce sont les propos tenus par Elon Musk qui sont en cause, pour d'autres, comme le géant Apple,Elon Musk pas prêt de renouveler son abonnement Disney+ En effet, le groupe américain Disney a, lui aussi, décidé de prendre ses distances avec la plateforme X.com, en retirant toutes ses campagnes publicitaires.

Lors d'une récente interview accordée à la chaîne CNBC, Elon Musk a adresséDepuis son réseau social, le patron de Tesla a tenu à apostropher directement le géant Disney, dont les campagnes publicitaires pullulent sur Facebook… alors même qu'une plainte accuse la plateforme de Mark Zuckerberg de ne pas suffisamment lutter face à la pédopornographie.Elon Musk n'a pas hésité à nommer directement le CEO de Disney, Bob Iger, en tweetant : «Ce même Elon Musk n'a pas hésité, dans un autre message, à demander pourquoi les annonceurs de Facebook soutenaient «Mais ce n'est pas tout ! Puisqu'au travers d'autres publications publiées sur





Clubic » / 🏆 10. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Disney annonce son partenariat avec Dapper Labs pour le lancement de Disney PinnacleDisney a annoncé son partenariat avec Dapper Labs pour le lancement de Disney Pinnacle, sa plateforme de collections NFT. Cette collaboration témoigne de la confiance de Disney dans la technologie blockchain et les NFT.

La source: MagazineCapital - 🏆 2. / 98 Lire la suite »

Des amis d'Elon Musk pour sauver son entreprise XDes influenceurs et médias d'extrême droite soutiennent Elon Musk pour sauver son entreprise X après la suspension de publicité par des grandes entreprises suite à des propos antisémites.

La source: franceinter - 🏆 33. / 63 Lire la suite »

Les fortunes de Bernard Arnault et Elon Musk en hausse grâce à LVMH et TeslaLes fortunes de Bernard Arnault et Elon Musk ont augmenté de plusieurs milliards de dollars grâce à la hausse des cours de Bourse de LVMH et Tesla. Cette augmentation est due à la publication d'une inflation moins forte que prévu aux États-Unis.

La source: MagazineCapital - 🏆 2. / 98 Lire la suite »

Une biographie d'Elon Musk adaptée sur grand écranUne biographie d'Elon Musk, paru en septembre dernier aux États-Unis, va être adaptée sur grand écran. Le réalisateur Darren Aronofsky dirigera le biopic consacré à Elon Musk en partenariat avec le studio A24.

La source: Clubic - 🏆 10. / 83 Lire la suite »

Une biographie d’Elon Musk bientôt adaptée au cinéma par Darren AronofskyEn s’appuyant sur l'ouvrage de Walter Isaacson, paru en septembre aux États-Unis, le réalisateur de Black Swan et Requiem for a Dream a pour projet de faire un film sur l’entrepreneur propriétaire de X.

La source: Le_Figaro - 🏆 15. / 73 Lire la suite »

Le réalisateur de Black Swan et Requiem for a Dream dirigera un biopic sur Elon MuskLe réalisateur Darren Aronofsky va piloter un biopic sur le fantasque milliardaire de la tech. Un film inspiré d'une biographie parue en septembre dernier aux Etats-Unis.

La source: BFMTV - 🏆 14. / 75 Lire la suite »