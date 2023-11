Elon Musk annonce un changement sur la plateforme de microblogging

, Elon Musk s’est décidé à agir. Dans une annonce faite sur X le 29 octobre dernier, le propriétaire de la plateforme de microblogging a annoncé un nouveau changement sur la plateforme. Désormais, les contenus qui hériteront d’une « note de la communauté » ne pourront pas être éligibles au programme de rémunération de la plateforme.

. Ces derniers sont censés fournir plus de contexte ou des sources contradictoires afin d’éviter que les fausses informations ne circulent sans entraves sur la plateforme. Les auteurs et autrices de ces notes sont des bénévoles triés sur le volet pour participer au programme.

une poignée de compte choisie directement par la plateforme selon des critères de sélection assez opaques . Pour résumer, si un compte inscrit au programme partage une information trompeuse corrigée par une note de la communauté, alors ce dernier ne pourra en tirer aucun revenu.Difficile de voir dans ce changement autre chose qu’une réaction aux récentes attaques menée par l’Union européenne. headtopics.com

l’entreprise a justement mis en avant ses notes de la communauté comme une solution valable dans la lutte contre la désinformation . Couper les revenus de celles et ceux qui partagent des informations erronées devrait, espère Musk, réduire le flot de tweets sensationnalistes et calmer les ardeurs de Thierry Breton et de Bruxelles.74 % des affirmations fausses ou sans fondement les plus virales liées à la guerre Israël-Hamas

». Malheureusement, dans cet océan de fake news propagées par des coches bleues, seuls 32 % des posts les plus viraux étaient justement accompagnés d’une note de la communauté censée rectifier le tir.» de fake news, ou si les notes de la communauté seront utilisées comme une arme pour limiter la portée de certains comptes, comme c’est déjà le cas dans la sphère politique française, BFM relevaiil y a peu. headtopics.com

Selon les thérapeutes, voici les problèmes cachés les plus récurrents chez les couplesAu sein des différents couples, il y a certaines choses que l’on ne se dit parfois pas. Des thérapeutes nous révèlent les plus fréquentes. Lire la suite ⮕

Elon Musk veut démonétiser les fake news sur X (ex-Twitter) Elon Musk change encore les règles du jeu. L’homme d’affaires, qui a racheté X/Twitter il y a un an, vient d’annoncer sa volonté de démonétiser les informations trompeuses sur sa plateforme… ou tout du moins une partie. Lire la suite ⮕

Elon Musk veut que X (ex-Twitter) puisse remplacer les banques d'ici fin 2024 Elon Musk veut que X (ex-Twitter) puisse remplacer les banques d'ici fin 2024 Lire la suite ⮕

Elon Musk promet d'activer Starlink à Gaza pour les organisations d'aide internationaleDepuis vendredi soir, la bande de Gaza est privée de téléphone et d'Internet. Elon Musk affirme que Starlink sera activé pour les organisations d'aide internationale reconnues à Gaza, laissant entendre qu'il n'y a aucun appareil compatible dans la zone. Lire la suite ⮕

Elon Musk annonce que X deviendra un centre financier pour les utilisateursLors d'une réunion avec les employés, Elon Musk a révélé que X se transformera en un centre financier offrant des fonctions financières et de paiement. Il prévoit de lancer ces services d'ici la fin de 2024 et affirme que cela couvrira toute la vie financière des utilisateurs, y compris l'argent et les titres, sans avoir besoin d'un compte bancaire. Lire la suite ⮕

Les États-Unis renforcent les restrictions sur les semi-conducteurs chinoisLes États-Unis vont imposer de nouvelles restrictions pour empêcher la Chine de contourner les sanctions sur les semi-conducteurs, indispensables au développement de l'IA. Les fabricants chinois avaient trouvé une astuce en proposant des produits similaires aux puces Nvidia, mais cette faille sera comblée par les mesures américaines. Lire la suite ⮕