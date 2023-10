Eloi en live avec « Call Me »

Les inondations en Guadeloupe, le robot humanoïde d’Amazon, Gaza dans l’obscurité, les 30 enfants otages du Hamas : l’actualité de la semaine en silence

Invitée : Eloi, l’artiste hybride prometteuse de la scène françaiseLa chanteuse Eloi est l’invitée de Quotidien, vendredi 27 octobre. La Parisienne âgée de 25 ans décrit son style musical comme hybride. Elle sort en ce jour son premier album intitulé « Dernier Orage », et sera en concert à La Cigale le 25 novembre prochain. Lire la suite ⮕

ELOI, la chanteuse que tout le monde écoutera en 2024Son premier album, Dernier Orage, sort ce vendredi 27 octobre. Rencontre avec ELOI, l’artiste la plus prometteuse de la nouvelle scène française. Lire la suite ⮕

- Madagascar: le quotidien des habitants d'Antananarivo perturbé par les grèvesDepuis plus d’un mois, Antananarivo vit au rythme des manifestations du « Collectif des 11 ». Mercredi 25 octobre, les candidats de l’opposition ont donné rendez-vous à leurs partisans à Anosizato, à l’ouest de la capitale. Le quartier a vécu quelques heures inhabituelles. Lire la suite ⮕

Pleine Lune et éclipse lunaire du 28 octobre : ces 3 signes pourraient bien toucher le jackpot !Que vous réserve cette pleine lune du 28 octobre ? Si certains signes risquent de perdre gros, pour 3 d'entre eux c'est plutôt l'inverse... Lire la suite ⮕

En Inde, une émission de radio révolutionne le quotidien des femmesDans le nord de l’Inde, une organisation non gouvernementale a su utiliser le média préféré de millions d’Indiens, la radio, pour soutenir l’émancipation des femmes. “The New York Times” est allé à la rencontre d’auditrices dont la vie a changé après que leurs problèmes les plus intimes ont pu être abordés sur les ondes. Lire la suite ⮕

'Aujourd'hui, il est le meilleur Européen' : Felix Lebrun, objectif luneVainqueur de son premier tournoi WTT le week-end dernier, Felix Lebrun ne cesse de prendre de l'épaisseur depuis quatre mois. Lire la suite ⮕