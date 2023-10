Elle volait des bijoux chez les personnes âgées dont elle s'occupe... une aide ménagère condamnée à huit mois

"Ce n’est pas brillant, brillant comme attitude", entame le président du tribunal de Cahors. Ce jeudi, la cour devait se pencher sur une affaire de vol. Mais pas n'importe laquelle : une aide ménagère a volé des bijoux chez 8 personnes âgées dont elle s'occupait dans plusieurs communes du Lot. À la barre, la prévenue, âgée de 61 ans, essuie quelques petites larmes.

Mais ce n'est pas comme cela qu'on arrive à voler pour presque 10 000 euros et 8 victimes. Dans l'une des boutiques, vous avez vendu un, deux, trois..." et le président compte jusqu'à 26. Seules deux victimes se sont constituées parties civiles.

Après la liquidation de l'entreprise où elle était directrice adjointe, elle réembauche ses anciens collèguesVIDÉO - Après la liquidation en janvier 2022 de l’entreprise adaptée Manudor où elle était directrice adjointe, Esin Gunes, 22 ans à l’époque, a fondé Allure, spécialisée dans l’emballage des produits cosmétiques. Lire la suite ⮕

Christophe Fournial (Cahors Athlétisme) sacré champion de France master de pentathlonL’athlète de Cahors Athlétisme Christophe Fournial a décroché le titre de champion de France du pentathlon lors des championnats de France des épreuves combinées qui se sont déroulés à Saint-Renan. Lire la suite ⮕

Cahors. Place au documentaire dans les bibliothèquesPour la 24e édition nationale, ce sont 22 projections gratuites du mois du film documentaire qui seront proposées pendant quatre semaines, dans 9 communes du Grand Cahors, du 2 au 29 novembre 2023.Comme chaque année,... Lire la suite ⮕

Un nouveau maire au Conseil municipal jeunes de Catus, près de CahorsA Catus, près de Cahors, un nouveau maire a été élu à la tête du conseil municipal jeunes. Lire la suite ⮕

Cahors. La ville vous éclaire sur son passé, vendredi et samediLe service du Patrimoine de la ville de Cahors et l’Office de tourisme de Cahors, Vallée du Lot proposent une visite de Cahors, le centre historique, le vendredi 27 et samedi 28 octobre.La belle cité médiévale est... Lire la suite ⮕

- Allemagne : William Galibert salue la nomination de Christiane Benner à la tête du plus gros syndicat mondialElle s’appelle Christiane Benner, elle est allemande, et elle vient d’être élue à la tête du plus gros syndicat mondial : IG Metall, 2,2 millions d’adhérents. Lire la suite ⮕