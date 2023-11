Elle récolte près de 40 000 euros en inventant un mensonge honteux, son explication laisse perplexe

Le soutien a été immédiat et massif, avec une somme de près de 40 000 euros recueillie en un temps record. Mais derrière ce récit bouleversant se cachait une réalité bien différente, celle d'une tromperie bien orchestrée.

Un mensonge aux conséquences judiciaires La supercherie ne tarde pas à être mise en lumière. Des médecins présents sur les réseaux sociaux commencent à relever des incohérences dans son récit. Alertées, les autorités lancent une investigation. La conclusion est implacable : aucun diagnostic de cancer n'a été posé pour cette jeune femme.

Sa justification lors du procès étonne l'assistance : elle aurait inventé cette histoire non pour l'argent ou la notoriété, mais dans l'espoir de"réunir sa famille". Elle pensait qu'en feignant une bataille contre le cancer, sa famille en désaccord se rassemblerait autour d'elle.

Jugement et conséquences Le jury, bien que touché par son histoire, reconnaît la gravité de ses actes. Elle est condamnée à trois ans de mise à l'épreuve et se voit contrainte de rembourser les près de 40 000 euros collectés. Une amende supplémentaire de 1292 euros lui est également imposée.

Lors de l'annonce de la sentence, le juge souligne la portée de sa tromperie, ayant dupé ses amis, sa famille, des victimes du cancer, des associations caritatives et d'innombrables inconnus. La jeune femme, remplie de remords, affirme qu'elle souhaiterait pouvoir revenir en arrière. En fin de compte, cette affaire soulève de nombreuses questions sur la confiance, la véracité et l'impact des histoires partagées en ligne.

