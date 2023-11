'Elle était en forme' : Céline Dion fait sa première sortie publique depuis l’annonce de sa maladie, nouvelles photos avec ses fils

Si Céline Dion a pour habitude de se faire très discrète ces derniers mois, le 30 octobre 2023, elle a créé la surprise en assistant au match de hockey opposant les Canadiens de Montréal aux Golden Knights à Las Vegas. Le lendemain, Chantal Machabée, vice-présidente aux communications de l’équipe, a publié, sur son compte Instagram, une photo d’elle, très souriante, en compagnie de Céline Dion.

Une preuve que la célèbre chanteuse irait bien. Mercredi 1er novembre 2023, ses fans ont une nouvelle fois pu être rassurés. Les Canadiens de Montréal ont partagé une série de photos de la célébrité sur leur compte Instagram. Seulement, Céline Dion n'était pas seule à assister à la rencontre et à aller saluer les joueurs à l'issue de la rencontre.

En effet, elle était accompagnée de ses deux jumeaux, Eddy et Nelson. Si tout le monde était heureux d'avoir des nouvelles rassurantes de l'état de santé de Céline Dion, les internautes ont également largement commenté la présence de ses fils qui ont bien grandi. Ils viennent de fêter leur douzième anniversaire.

Les nouvelles de l'état de santé de Céline Dion sont rassurantes Chantal Machabée, qui a pu échanger avec Céline Dion, s'est confiée au micro de La Presse."Elle (Céline Dion) a passé une quarantaine de minutes avec nous dans le vestiaire, elle était en forme, joyeuse, drôle, chaleureuse, on a passé un très bon moment. Elle a rencontré tous les joueurs ainsi que l’entraîneur-chef, Martin St-Louis.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

GRAZIA_FR: Céline Dion réapparaît en public après sa maladieCéline Dion fait sa première apparition publique depuis qu'elle a annoncé souffrir du syndrome de l'homme raide en décembre 2022. Elle soutient l'équipe canadienne lors d'un match de hockey.

La source: grazia_fr | Lire la suite ⮕

CLOSERFR: Céline Dion dément les rumeurs sur sa santéLa chanteuse Céline Dion dément les rumeurs sur sa santé et affirme qu'elle se porte bien malgré sa maladie neurologique rare.

La source: closerfr | Lire la suite ⮕

LAVOIXDUNORD: Céline Dion fait une apparition surprise lors d'un match de hockeyCéline Dion, qui s'était retirée de la scène publique en raison de sa maladie rare, assiste à un match de hockey sur glace et rend visite à l'équipe dans les vestiaires.

La source: lavoixdunord | Lire la suite ⮕

EUROPE1: Pourquoi Adèle s'est-elle arrêté en plein concert quand elle a reconnu quelqu'un ?Tous les jours de la semaine, Anissa Haddadi nous dévoile les infos insolites qu'elle a repérées dans l'actualité. Ce jeudi, elle revient sur Adèle qui s'est arrêté en plein concert quand elle a vu le médecin qui a mit au monde son enfant.

La source: Europe1 | Lire la suite ⮕

CLOSERFR: 'Se couper les poignets comme je l’ai fait' : Robbie Williams révèle avoir fait une tentative de suicideActu et exclus People

La source: closerfr | Lire la suite ⮕

CLOSERFR: Mort de Matthew Perry : cette information de taille qui montre que le drame aurait pu être évitéActu et exclus People

La source: closerfr | Lire la suite ⮕