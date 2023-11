Elisabeth Borne a utilisé quatorze 49.3 : quel Premier ministre s'en est le plus servi ?

À l'Assemblée nationale, c'est la saison des budgets. Et comme aucun consensus n'est trouvé entre majorité et opposition, le gouvernement utilise encore et encore le 49.3. Comme l'année dernière, l'ensemble des textes budgétaires soumis au vote des parlementaires devrait se régler par cette arme constitutionnelle.

Depuis le 16 mai 2022, date de son arrivée à Matignon, Elisabeth Borne a eu recours à cet outil quatorze fois. Et ce chiffre ne devrait cesser d'augmenter dans les semaines, voire les jours à venir. Un outil tout à fait légal qui permet au gouvernement de faire passer un texte sans vote, et donc sans débat, à l'Assemblée nationale.

Seule une motion de censure pourrait rejeter le texte, dans le cas où celle-ci est adoptée. Mais elle doit être adoptée à la majorité absolue (289 sièges), ce dont ne dispose pas l'opposition de gauche. 28 fois pour Michel Rocard

Si Elisabeth Borne a utilisé dix fois le 49.3 en l'espace de deux mois, elle ne détient toutefois pas le record en la matière. C'est bien Michel Rocard, le Premier ministre socialiste (1988-1991) de François Mitterrand qui en a le plus abusé : pas moins de 28 fois.

Face à une majorité relative, il l'a actionné pour la loi créant le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), des lois de finances ou encore la loi de programmation militaire. Elisabeth Borne arrive en 2ᵉ position, et est suivie de Raymond Barre, Premier ministre UDF de Georges Pompidou, puis Édith Cresson (Première ministre de François Mitterrand), ou encore Jacques Chirac (Premier ministre François Mitterrand). À chaque fois, les chefs de gouvernement ne disposaient pas de la majorité absolue à l'Assemblée nationale. headtopics.com

