Élections à Madagascar malgré les manifestations de l'opposition

Le 16 novembre, le peuple malgache se rendra aux urnes, malgré la multiplication des manifestations de l’opposition et une situation tendue. Le président Andry Rajoelina brigue un troisième mandat qui, après les modifications apportées à la Constitution ces dernières années, sera son deuxième mandat consécutif.Rajoelina est arrivé au pouvoir à la suite d’un coup d’État militaire qui a renversé le président élu Marc Ravalomanana en 2009.

Rajoelina et Ravalomanana avaient été contraints par la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) de ne pas se présenter aux élections de 2013. Rajoelina est revenu au pouvoir en 2018.Le scrutin a déjà été entaché par plusieurs controverses, que Rajoelina a balayées d’un revers de main. La Cour constitutionnelle a rejeté une tentative de le disqualifier de la présidence au motif qu’il possédait la double nationalité malgache et française, une apparente violation de la lo

LOBS: Madagascar: Rajoelina parie sur une victoire 'au premier tour'Le président sortant et candidat à la présidentielle à Madagascar Andry Rajoelina, lors d'un meeting à Toamasina le 11 novembre 2023

LE_FİGARO: Madagascar : «Aucune raison» de suspendre la présidentielle, selon le camp présidentielLe camp du président sortant malgache, Andry Rajoelina, candidat à sa propre réélection, a affirmé jeudi 9 novembre à l'AFP qu'il n'y a «aucune...

RFI: Madagascar: à Antsirabe, un espace pour sortir les femmes de la précarité [2/5]« Des emplois décents pour tous » et en particulier pour les femmes. C’est le cap fixé par le président sortant Andry Rajoelina dans le Plan émergence Madagascar , document stratégique adopté sous son mandat pour le développement du pays. Mais les avancées sont timides.

MEDİAPART: Madagascar: l’opposition manifeste, un candidat brièvement interpelléL’opposition malgache a de nouveau tenté de protester lundi mais les manifestants ont été dispersés et l’un des candidats à l’élection présidentielle, dont le premier tour est prévu le 16 novembre, a été brièvement interpellé, a-t-on appris auprès de la police.

