Élection présidentielle en Égypte : un scrutin sans surprise

Un scrutin sans surprise. Les Egyptiens sont appelés aux urnes, à partir de dimanche 10 décembre, pour voter lors d'une élection présidentielle dont le résultat laisse peu de doute. Grâce à une révision constitutionnelle qu'il a initiée et en l'absence de candidats d'opposition, le président sortant Abdel Fattah al-Sissi, 69 ans, devrait remporter un troisième mandat et rester au pouvoir jusqu'en 2030.

Lors de sa campagne, le président al-Sissi ne s'est pas exprimé sur son bilan et n'a participé à aucun meeting politique. Pourtant, l'économie égyptienne s'effondre. L'inflation atteint 40% et les prix des aliments ont flambé. Près de 30% de la population du pays vit sous le seuil de pauvreté, selon la Banque mondiale. En dix ans, la société civile n'a cessé d'être réprimée. Mais le raïs préfère détourner les regards vers la guerre entre le Hamas et Israël, dont il entend être un acteur incontournable pour plusieurs raison





