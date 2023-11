Élection présidentielle en Argentine : suspens à son comble

Alors que la campagne s’est achevée, jeudi 16 novembre, avec les derniers meetings des deux finalistes, le centriste Sergio Massa, l’actuel ministre de l’Économie ou le candidat d’extrême droite, l’ultralibéral Javier Milei, le suspens est à son comble. Le résultat s’annonce ultraserré et nombreux sont les Argentins qui se demandent comment le nouveau président pourra sortir leur pays de la crise.

Javier Milei et Sergio Massa, les deux adversaires du second de l'élection présidentielle argentine. Ici, lors d'un débat, le 12 novembre 2023 à Buenos Aires.Javier Milei, arrivé en deuxième position lors du premier tour alors que les sondages lui prédisaient la victoire, garde un léger avantage sur Sergio Massa, selon ces mêmes instituts de sondage. Pour mobiliser ses électeurs, et notamment les indécis en cette fin de campagne, il a martelé le même message depuis le début de la campagne, à savoir que le gouvernement péroniste, et donc Sergio Massa qui occupe le poste de ministre de l’Économie, a plongé le pays dans le chao





