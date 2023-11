Élection présidentielle en Argentine : Massa et Milei au coude à coude

À moins d'une semaine du second tour de l’élection présidentielle en Argentine, l’actuel ministre de l’Économie de centre gauche Sergio Massa et le candidat ultralibéral et antisystème Javier Milei sont au coude à coude dans les sondages. Le scrutin de dimanche se jouera en grande partie dans la province de Buenos Aires, qui concentre 37 % de la population du pays.

Emploi informel, pauvreté, inflation, insécurité : les problèmes qui monopolisent le débat public y sont plus exacerbés qu’ailleurs, et les électeurs bien souvent résignés. Notre correspondant est allé à la rencontre des habitants du «Argentine, Buenos Aires le 30 octobre 2023. Les Argentins sont convoqués pour des élections présidentielles le 19 novembre prochain tandis que le pays est en plein marasme économique.Je pense que je ne vais voter pour aucun des deux candidats. Je ne crois plus en personne, parce que c’est toujours la même histoireCet électeur désabusé nous reçoit dans sa maison à Florencio Varela qu’il a commencé à construire en 2011, et qui est toujours en travau

:

LAPROVENCE: Présidentielle en Argentine: dure joute entre Massa et Milei à une semaine du scrutinAccusations de 'menteur', de 'voleur', questions sur 'l'équilibre mental': Sergio Massa et Javier Milei , les deux candidats à la présidence argentine, ont échangé des coups sans retenue dimanche lors du débat à une semaine d'un second tour extrêmement...

La source: laprovence | Lire la suite »

LOBS: Présidentielle en Argentine: dure joute entre Massa et Milei à une semaine du scrutinLes candidats à la présidentielle Sergio Massa (d) et Javier Milei , lors d'un débat à Buenos Aires, le 12 novembre 2023

La source: lobs | Lire la suite »

BOURSORAMA: Présidentielle en Argentine: dure joute entre Massa et Milei à une semaine du scrutinAccusations de 'menteur', de 'voleur', questions sur 'l'équilibre mental': Sergio Massa et Javier Milei , les deux candidats à la présidence argentine, ont échangé des coups sans retenue dimanche lors du débat à une semaine d'un second tour extrêmement indécis.

La source: Boursorama | Lire la suite »

LACROİX: Présidentielle en Argentine: dure joute entre Massa et Milei à une semaine du scrutinAccusations de «menteur», de «voleur», questions sur «l'équilibre mental»: Sergio Massa et Javier Milei , les deux candidats à la présidence argentine, ont échangé des coups sans retenue dimanche lors du débat à une semaine d'un second tour extrêmement indécis.

La source: LaCroix | Lire la suite »

LACROİX: Javier Milei, l'électron libre qui briguera la présidence de l'ArgentineDes drapeaux jaunes et noirs flottent sur la petite place de Ramos Mejia, une commune de la banlieue de Buenos Aires. Un public de supporteurs enthousiastes se prépare à accueillir Javier Milei , l’électron libre qui briguera ce dimanche la présidence de l’ Argentine .

La source: LaCroix | Lire la suite »

LACROİX: Débat présidentiel argentin : Massa et Milei s'affrontent avant le second tourÀ une semaine du second tour de l’élection présidentielle argentine, le ministre de l’économie, Sergio Massa , et son adversaire Javier Milei , se sont retrouvés pour l’unique débat télévisé entre les deux tours. Un face-à-face tendu, à une semaine d’un vote très ouvert, et critique pour l’avenir du pays.

La source: LaCroix | Lire la suite »