Élection présidentielle en Argentine : Javier Milei remporte la victoire

La population argentine, crispée comme rarement en 40 ans de démocratie, a voté dimanche. Lors de cette élection présidentielle hautement indécise, entre le centriste Sergio Massa et, le choix des argentins s'est porté sur la radicalité. Sergio Massa a le premier concédé, avant l'annonce des premiers résultats, que son adversaire Javier Milei sera le prochain président du pays.

L'économiste ultralibéral remporte largement remporté le second tour de l'élection présidentielle, avec 55,95 % des voix, contre 44,04 % à son rival, le ministre centriste de l'Economie, selon des résultats officiels partiels. Les résultats, montrant une avance de plus de onze points pour Javier Milei, ont été communiqués par le secrétariat général de la présidence, avec plus de 86 % des votes décomptés. « C'est une nuit historique pour l'Argentine », a lancé Milei à plusieurs milliers de partisans, à son QG de campagne à Buenos Aires, après sa large victoire. « C'en est fini du modèle appauvrissant de la caste, aujourd'hui nous adoptons le modèle de la liberté, pour redevenir une puissance mondiale, a-t-il poursuiv





