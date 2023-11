Élection présidentielle à Madagascar : Rajoelina en quête d'un second mandat

a, jusqu'au bout, sillonné le pays et battu le rappel des troupes pour s'assurer de sa réélection à la tête de. Les Malgaches sont appelés aux urnes ce jeudi 16 novembre pour choisir leur prochain président.

Une partie de l'opposition a appelé au boycott du scrutin et dénoncé des irrégularités alors que le président sortant,Pourtant, cinq ans après son accession au pouvoir, à l'issue d'un bras de fer de plusieurs mois avec son prédécesseur, le bilan du président Rajoelina ne soulève plus beaucoup d'enthousiasme. En effet, s'il dit compter sur un fort soutien populaire et Dieu pour remporter un second mandat, sur le plan économique,Entre-temps, la Grande Île a subi de plein fouet les conséquences de la pandémie de Covid-19 qui a mis à l'arrêt le secteur essentiel du tourisme, avec une récession de 4,2 % du PIB selon la Banque mondiale. Les conséquences ont été dramatiques dans ce pays où les filets de sécurité sociale sont très mince

:

LACROİX: Le bilan mitigé d'Andry Rajoelina à MadagascarMalgré sa popularité, le bilan d'Andry Rajoelina en tant que président de Madagascar est loin d'être convaincant. Les infrastructures ont été améliorées, mais la vie quotidienne des Malgaches reste précaire. De plus, sa gestion de la crise du Covid a été critiquée pour son amateurisme.

LATRİBUNE: Les villes les plus attractives pour les salariés et les chefs d'entreprisesPrès de quatre ans après la crise sanitaire, les salariés et les chefs d'entreprises se posent, encore et toujours, la même question : suis-je prêt à quitter mon lieu de vie pour un autre ? Une interrogation que se partagent également les professionnels comme l'opérateur de bureaux Newton Offices (40.000 m²) et le cabinet d'accompagnement à l'ancrage territorial, Stan. Aussi, ces deux sociétés ont-elles demandé à l'institut de sondage Odoxa et au cabinet d'audit KPMG de réaliser un « Observatoire des métropoles » afin de comprendre quelles villes sont les plus attractives. Lire aussiTaxe foncière : elle augmente dans les grandes villes, tirée par l'inflation Les enseignements de cette étude, dont La Tribune a pu prendre connaissance, sont éloquents : trois-quarts des employés interrogés sont prêts à s'installer dans une autre grande ville que la leur, mais pas n'importe laquelle. Bordeaux arrive en tête, suivie de Nice, Montpellier, Toulouse et enfin Marseille

RFI: Élections présidentielles à Madagascar : Quelle légitimité pour le premier tour ?Les bureaux de vote ont ouvert à 6h (heure locale) ce jeudi à Madagascar . 11,5 millions d’électeurs sont appelés à voter pour élire leur président de la République pour les cinq prochaines années. Mais sur les 13 candidats inscrits sur le bulletin unique, seuls trois appellent à voter, dont le président Andry Rajoelina qui sollicite un deuxième mandat. Les 10 autres appellent les électeurs à bouder les urnes. Quelle légitimité aura ce premier tour et permettra-t-il de régler la crise politique à Madagascar ? Et quelles sont les attentes des Malgaches ?

COURRİERİNTER: Élections à Madagascar malgré les manifestations de l'oppositionLe peuple malgache se rendra aux urnes malgré les manifestations de l'opposition et une situation tendue. Le président Andry Rajoelina brigue un troisième mandat qui sera son deuxième mandat consécutif après les modifications constitutionnelles. Le scrutin a déjà été entaché de controverses.

LATRİBUNE: 80 millions d'euros pour aider les agriculteurs touchés par les tempêtes et les inondationsLe gouvernement français promet 80 millions d'euros pour aider les agriculteurs touchés par les tempêtes et les inondations dans le Nord et l'Ouest de la France. Ce fonds vise à couvrir les pertes de récolte et d'investissement non couvertes par les assurances.

ACTUFR: Adoption du projet de loi sur les négociations commerciales entre les industriels et les supermarchésL'Assemblée nationale a adopté le projet de loi portant sur les négociations commerciales entre les industriels et les supermarchés. Malgré l'opposition, le projet de loi reçoit l'aval définitif des députés. Le gouvernement espère faire baisser les prix en rayons pour les consommateurs.

