Élection du président du Comité régional des pêches de Nouvelle-Aquitaine

Le président du Comité interdépartemental des pêches des Landes et des Pyrénées-Atlantiques a été élu président du Comité régional de Nouvelle-Aquitaine À une très large majorité de 20 voix sur 21 votants, Serge Larzabal a été élu président du Comité régional des pêches de Nouvelle-Aquitaine, vendredi 29 mars. Ce scrutin est consécutif aux tensions internes au sein du comité qui, en janvier dernier, avaient conduit à destituer son prédécesseur, Johnny Wahl.

L’intérim était depuis lors assuré par Franck Lalande. Seul candidat, Serge Larzabal, premier vice-président du Comité national des pêches et président du Comité interdépartemental des pêches des Landes et des Pyrénées-Atlantiques, se présentait sous l’étiquette CGT.Tempête Nelson : des rafales jusqu’à plus de 120 km/h sur la façade Atlantique Le poste de deuxième président laissé vacant du fait du nouveau mandat de M. Larzabal est désormais confié à Julien Agne

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



sudouest / 🏆 67. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Super Coupe et Coupe de Nouvelle-Aquitaine de basket : le plateau des demi-finales dévoiléLe tirage au sort des Final Four des deux compétitions régionales a été effectué ce lundi 25 mars à Bordeaux

La source: sudouest - 🏆 67. / 51 Lire la suite »

Palmarès des lycées de Nouvelle-Aquitaine : le privé truste les 18 meilleures placesEn Nouvelle-Aquitaine, 19 lycées affichent 100 % de réussite au bac. Mais ils ne sont pas pour autant forcément classés dans la catégorie performants… Décryptage de la mécanique scolaire

La source: sudouest - 🏆 67. / 51 Lire la suite »

Football (Ligue de Nouvelle-Aquitaine) : un week-end pas folichon pour les clubs basquesSeuls les Croisés de Bayonne en R1, Biarritz en R2 et la réserve de Saint-Pierre-d’Irube en R3 se sont imposés. On attaque la dernière ligne droite de la saison

La source: sudouest - 🏆 67. / 51 Lire la suite »

Loto du patrimoine : un château du Périgord désigné comme site emblématique de la Nouvelle-AquitaineLe château de l’Herm, en Périgord noir, a été désigné par la Mission patrimoine de Stéphane Bern

La source: sudouest - 🏆 67. / 51 Lire la suite »

Occitanie/Nouvelle-Aquitaine : seulement 5 % des entreprises de la filière aérospatiale travaillent sur des prSelon une étude que vient de publier l’Insee, seule une entreprise sur vingt de l’industrie aérospatiale du Grand Sud-Ouest travaille effectivement sur des projets en lien avec la décarbonation des aéronefs.

La source: ladepeche31 - 🏆 17. / 71 Lire la suite »

– Ligue de Nouvelle-Aquitaine : les enjeux de la dernière journée pour les Lot-et-GaronnaisLes jeux sont quasiment faits pour les équipes lot-et-garonnaises, mais des destins peuvent encore basculer lors de ces dernières journées de Régionale 1, 2 et 3. Tour d’horizon.

La source: ladepeche31 - 🏆 17. / 71 Lire la suite »