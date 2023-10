Éjecté de sa voiture, un homme de 34 ans grièvement blessé dans un accident dans le Morbihan

, a perdu le contrôle de sa voiture dans un virage, d’après les premières constatations. Sa voiture a terminé sa course sur le toit dans un champ.Dans le choc, l’automobiliste a été éjecté de sa voiture. Les pompiers ont porté secours au conducteur gravement blessé.

Transporté dans un premier temps à l’hôpital du Scorff, il a finalement été transporté à l’hôpital de Brest.Un homme a tiré mercredi soir sur des dizaines de personnes à Lewiston, dans le Maine, à l’est des États-Unis. Au moins 22 personnes sont décédées et on compte plus d’une cinquantaine de blessés. Le suspect, identifié, est toujours en fuite.