Eiffage remporte un contrat majeur dans le programme de relance du nucléaire

Dans le programme de relance du nucléaire voulu par le gouvernement, il faudra désormais compter aussi sur Eiffage .

Le géant du BTP et des concessions a annoncé, jeudi 16 novembre, avoir été désigné par EDF pour réaliser les travaux de génie civil de la première paire dePour Eiffage , cela ressemble fort au contrat du siècle, d’une valeur supérieure à 4 milliards d’euros, ce qui en ferait l’un des chantiers les plus important en France dans la décennie à venir, à la suite du réseau de métro du Grand Paris. D’autant que le groupe dirigé par Benoît de Ruffray, connu notamment du grand public pour avoir réalisé, était jusqu’alors peu présent sur le nucléaire , même s’il travaille déjà avec le Commissariat à l’ énergie atomique (CEA) sur le projet Iter, à Cadarache. Il participe également au rehaussement de la digue qui entoure la centrale d’ EDF à Gravelines.Le résultat de ce marché, dont la consultation avait été lancée en 2019, est en revanche un échec pour Bouygues, qui s’était associé pour l’occasion à Vinci et Faya





