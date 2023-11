Effondrement d'un échafaudage à Hambourg : cinq morts et plusieurs disparus

Les causes de l’accident sont encore inconnues, mais le bilan est lourd. Cinq ouvriers sont morts après l’effondrement d’un échafaudage sur un important chantier à Hambourg, ville portuaire du nord de l’Allemagne, et plusieurs personnes sont portées disparues, a indiqué lundi un porte-parole des pompiers. « Plusieurs personnes se trouvent ensevelies sous l’échafaudage et sont considérées comme disparues », a-t-il précisé.

Le chantier évacuéSelon le quotidien populaire Bild, l’échafaudage s’est écroulé au Westfield Hamburg-Überseequartier, un nouveau complexe commercial, résidentiel et de loisir qui doit aussi inclure un nouveau terminal pour bateaux de croisière.Les ouvriers tués construisaient une cage d’ascenseur lorsque l’échafaudage a basculé vers 8h10, s’écrasant sur au moins huit ouvriers.

