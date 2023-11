Écriture inclusive : « pas besoin de points au milieu des mots », Macron appelle à « ne pas céder aux airs du temps »Lors de l’inauguration de la Cité internationale de langue française, Macron a estimé qu’ « on n’a pas besoin d’ajouter des points au milieu des mots », se positionnant ouvertement contre l’écriture inclusivel’inauguration par le président de la République de la Cité internationale de la langue...

dans le château restauré de Villers-Cotterêts, le hasard du calendrier donne un certain écho aux travaux de la droite sénatoriale, qui promettent quelques débats houleux dans l’hémicycle à partir de 21 h 30.Emmanuel Macron inaugure ce lundi 30 octobre le plus gros projet culturel de ses deux mandats, au château de Villers-Cotterêts.

« Il faut permettre à cette langue (française) de vivre mais en garder aussi les fondements, les socles de sa grammaire, la force de sa syntaxe, et ne pas céder aux airs du temps », a lancé Emmanuel Macron à la mi-journée depuis ce château de l’Aisne. headtopics.com

