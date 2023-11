Écriture inclusive, langues régionales… Ce qu’a dit Emmanuel Macron à Villers-Cotterêts

Critique de l’écriture inclusive, défense des langues régionales, hommage à la langue française et au professeur de français tué à Arras… Emmanuel Macron a prononcé un long discours d’environ une heure consacré au français ce 30 octobre 2023, en visiteLe président s’est dit favorable à une ouverture plus large des heures de...

« J’ai une pensée pour Monsieur Bernard et tous ses collègues de français. Ce professeur est mort, assassiné lâchement. Il enseignait depuis des décennies le français et la littérature »« La langue est toujours un objet de controverse.

a affirmé, sous les applaudissements de l’assemblée, Emmanuel Macron, en référence aux points médians ou aux tirets utilisés pour faire figurer le masculin et le féminin.« un Français peut parfaitement se réclamer de plusieurs appartenances linguistiques. headtopics.com

« Faire revivre ce lieu devait nous conduire, comme par une évidence, à en faire un lieu dédié au français, à notre langue et à l’aventure de celle-ci », a-t-il ajouté, évoquant au cours de son discours de nombreux auteurs français tels Alexandre Dumas, Jean Racine, Paul Claudel, ou encore Jean de La Fontaine.« On n’habite pas un pays, on habite une langue » : à Villers-Cotterêts, le français a sa Cité

Le président de la République est arrivé sur place en milieu de matinée avant de visiter cette cité installée dans le château de Villers-Cotterêts, où François Ier a signé, en 1539, l’ordonnance imposant le français dans les textes juridiques, prémices de son usage comme langue officielle. headtopics.com

