Écrire aux détenus en Russie, l’ultime résistance légale

«C’est la dernière façon légale de manifester son opposition à la répression et aux décisions injustes des forces de l’ordre», explique Anna Chatounovskaïa-Biourno, l’une des organisatrices de ces soirées, qui se tiennent aussi dans les antennes du parti en province.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

RFI: En Ukraine, l'importance des témoignages pour écrire l'histoire de la guerreEn Ukraine, loin de la ligne de front, la guerre se décline aussi dans la façon dont on s’en souviendra. On s’en rappellera dans les livres d’histoire, mais c’est justement cette histoire en cours d’écriture qu'il s’agit de sauvegarder.

La source: RFI | Lire la suite ⮕

TF1: ITC du 2 novembre 2023 en avance - Le récit poignant de Lisandro...Stanislas prend petit à petit conscience de la violence de son père ! Lisandro décide de se confier au sujet des violences subies dans sa jeunesse, par le père Duchesnay... Stanislas n'en revient pas.

La source: TF1 | Lire la suite ⮕

LAPROVENCE: Récit : 'En Ukraine, la guerre continue, mais la reconstruction est lancée'Pour s’assurer de la bonne destination des dons de leur association, quatre Haut-Alpins se sont rendus en Ukraine. Ils en reviennent avec les images d’un pays mutilé qui continue pourtant de se construire un quotidien.

La source: laprovence | Lire la suite ⮕

BFMTV: Israël / Gaza : le récit de nos envoyés spéciauxDepuis le 7 octobre dernier, et les attaques terroristes menées par le Hamas contre Israël, nos équipes sont sur le terrain pour vous raconter ce qui se déroule au Proche-Orient : les massacres commis dans les kibboutz, les tirs de roquettes depuis Gaza, et la riposte israélienne massive sur l'enclave palestinienne.

La source: BFMTV | Lire la suite ⮕

EUROPE1: [RÉCIT] La vie survoltée de Nikola Tesla PAR STÉPHANE BERNDans son récit, Stéphane Bern nous raconte l'histoire de Nikola Tesla.

La source: Europe1 | Lire la suite ⮕

LADEPECHEDUMIDI: Une pilote lance une souscription pour éditer le récit de ses aventures africainesMylène Marionvalle, pilote formée à l’Aérodroclub de Montauban, lance une souscription pour éditer le récit de ses missions aéronautiques en Afrique Centrale, telles que la lutte anti-braconnage et le recensement d'espèces protégées.

La source: ladepechedumidi | Lire la suite ⮕