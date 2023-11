Economie mondiale : les cinq facteurs de l'incertitude

Premièrement, les principaux moteurs de croissance de l'économie mondiale sont sous pression. L'Europe étant au bord de la récession et la Chine en perte de vitesse, c'est aujourd'hui l'économie américaine qui s'impose comme le principal moteur de la croissance mondiale.

Pourtant, même eux ne sont pas à l'abri. Depuis quinze mois, les analystes balancent entre quatre scénarios différents : atterrissage en douceur, atterrissage brutal, crash ou absence d'atterrissage. Bien que le scénario de l'atterrissage en douceur des Etats-Unis prédomine, il n'est pas exclu qu'il se transforme en atterrissage brutal.

Quatrième élément d'incertitude, l'économie mondiale et les marchés financiers clés tel que celui des obligations d'Etat américaines manquent désormais d'ancrages verticaux essentiels, de type dynamique de croissance, confiance dans les signaux de politique économique, et flux financiers stabilisateurs.

Les outils de politique économique devenant de plus en plus subordonnés aux considérations politiques et géopolitiques, les perspectives déjà faibles de croissance mondiale pourraient se détériorer.

Dans un contexte de déficits croissants et de paiements d'intérêts en hausse, se pose également la question de savoir qui absorbera la forte augmentation des émissions de dette souveraine.

