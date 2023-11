Les éleveurs australiens se sont félicités de l'absence d'un accord commercial avec l'Union européenne qui les aurait désavantagés. (Lucia Griggi/Vault-rea)

C'est un constat d'échec. L'Union européenne (UE) et l'Australie ne sont pas parvenus à parachever leur accord de libre-échange en négociation depuis juin 2018., à Osaka le week-end dernier, les discussions entre Européens et Australiens ont tourné court. Canberra a sifflé la fin de la partie.

Une fois de plus, ce sont essentiellement les questions agricoles qui ont fait capoter les négociations. La question de l'accès des produits agricoles européens et les appellations d'origine protégée européennes (fromages, vins, viandes etc.) ont aussi compliqué la donne. Bruxelles souhaitait notamment mettre fin à l'utilisation, par des producteurs australiens locaux, des appellations Prosecco et Feta. headtopics.com

« Les Australiens réclamaient les mêmes quotas d'exportations de boeuf que ce qu'ont obtenu les Canadiens dans le cadre du Ceta. Canberra souhaitait aussi obtenir des quotas similaires à ceux de la Nouvelle-Zélande pour leurs exportations d'ovins vers l'Europe. C'était impensable au regard des préoccupations françaises de protéger nos éleveurs », commentait une source diplomatique française.

La décision des Australiens de rompre les négociations a été applaudie par les agriculteurs et même les partis d'opposition de centre droit. La Chambre australienne de commerce et d'industrie a déclaré qu'elle était d'accord avec la décision du gouvernement. headtopics.com

