Échéances de déclaration de revenus en France

La fenêtre d'action étant limitée, vous n'aurez que quelques semaines pour remplir vos documents. Reste que comme chaque année, les délais différeront légèrement en fonction de votre département de résidence . Dans un communiqué officiel publié en début de semaine, la Direction générale des Finances publiques a confirmé les échéances locales.

Les foyers les plus avantagés par l'échelonnement des échéances sont les Parisiens, les résidents de Pas-de-Calais, des Pyrénées-Orientales, et plus globalement tous les départements numérotés de 55 à 976. Si vous habitez dans l'une de ces régions, vous aurez jusqu'au [date] pour valider votre déclaration en ligne. Profitez-en, puisqu'il s'agit du délai le plus clément pour vous mettre en conformité. Le reste du pays n'a pas cette chance. Les autres départements devront se montrer un peu plus rapides. Les personnes dont le code postal va de 01 à 19 n'auront que jusqu'au [date] pour rendre leur déclaration de revenus

Déclaration De Revenus Échéances Département De Résidence

