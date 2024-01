Échange de prisonniers entre la Russie et l'Ukraine

Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Entre les déclarations fortes, les avancées sur le front et le bilan des combats, voici l’essentiel de la journée.Le fait du jourLa Russie et l’Ukraine ont échangé plus de 230 prisonniers de guerre, une première officiellement depuis plusieurs mois.

« À l’issue d’un processus de négociation complexe, 248 militaires russes ont été rapatriés du territoire contrôlé par le régime de Kiev », s’est réjoui le ministère russe de la Défense dans un communiqué sur Telegram. « Plus de 200 de nos soldats et civils sont revenus de captivité », a, de son côté, annoncé le président ukrainien Volodymyr Zelensky.Selon le commissaire ukrainien aux droits humains, Dmytro Loubinets, exactement 230 militaires ukrainiens ont été échangés au cours de ce « 49e échange » entre Kiev et Moscou depuis le début de l’assaut russe en février 202





