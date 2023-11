Échange d'otages et entrée d'aide humanitaire à Gaza

Un nouvel échange d'otages du Hamas contre des prisonniers palestiniens est prévu ce dimanche 26 novembre au troisième jour de la trêve entre Israël et le mouvement islamiste au pouvoir à Gaza, après deux premières séries de libérations. Dans le même temps, les camions d'aide humanitaire continuent à entrer dans la bande de Gaza, assiégée et dévastée par sept semaines d'intenses bombardements israéliens en représailles à l'attaque sanglante du Hamas sur le sol israélien le 7 octobre.

En Cisjordanie occupée, les heurts se multiplient.■ En début de soirée samedi, un accord a été trouvé après de nombreux pourparlers :le Hamas a bloqué pendant quelques heures le processus . Le mouvement palestinien a appelé Israël à respecter l'accord et à permettre notamment l'entrée de l'aide humanitaire dans le nord de Gaza.huit Palestiniens ont été tuésdepuis l'entrée en vigueur la veille de la trêve et sur ce nombre, 61 véhicules ont acheminé du matériel médical, de la nourriture et de l'eau dans le Nord de l'enclav





RFI » / 🏆 40. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

La guerre entre Israël et le Hamas a fait 10.000 morts à Gaza, selon le HamasLes bombardements israéliens ont fait plus de 10.000 morts dans la bande de Gaza, a annoncé lundi le Hamas près d'un mois après le début de la guerre déclenchée...

La source: courrierinter - 🏆 50. / 55 Lire la suite »

Guerre Hamas-Israël : les hôpitaux de la bande de Gaza coincés entre Tsahal et le HamasC'est face à un dilemme tactique et humanitaire que se trouve Tsahal. Alors que le Hamas n'hésite pas à se servir des civils comme boucliers humains, l'armée israélienne est entrée dans l’hôpital al-Chifa, ce mercredi, pour mener « une opération cibléé »

La source: LePoint - 🏆 8. / 84 Lire la suite »

Guerre Hamas-Israël : 20 morts dans le bombardement d'une école de Gaza, selon le HamasUne attaque israélienne a touché une école à Gaza. Vingt personnes sont mortes et des dizaines d'autres ont été blessées, selon l'organisation terroriste.

La source: LePoint - 🏆 8. / 84 Lire la suite »

Guerre Israël-Hamas : Israël rejette une pause humanitaire à Gaza, frappe mortelle sur une ambulanceLes combats se poursuivent dans la bande de Gaza, avec des 'opérations terrestres intensifiées' et de nombreuses frappes. On fait le point sur l'avancée du conflit.

La source: actufr - 🏆 1. / 99 Lire la suite »

Guerre Israël-Hamas : Israël annonce « étendre ses opérations terrestres ce soir » à GazaL’armée israélienne annonce qu’elle va « étendre ses opérations terrestres », ce vendredi 27 octobre, dans la bande de Gaza. Le Hamas se dit « prêt » en cas d’attaques.

La source: OuestFrance - 🏆 60. / 53 Lire la suite »

Israël-Hamas : Emmanuel Macron «exhorte Israël à cesser» les bombardements tuant des civils à GazaAlors que l’armée israélienne a frappé la Syrie en riposte à un drone qui s’est abattu dans une école, le gouvernement a accepté de réaliser des pauses dans le nord de Gaza. Suivez les dernières informations en direct.

La source: CNEWS - 🏆 27. / 63 Lire la suite »