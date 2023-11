Éboulement à Utelle: la circulation a repris ce mercredi soir sur la RM6202

L'ambassadeur israélien à l'ONU arbore une étoile jaune pour dénoncer "le silence" de l'institution après les attaques du HamasFamilles d'otages israéliens à Paris: "Je n'ai plus de larmes dans mon corps", déclare Sela Ayelet, dont 7 membres de sa famille sont portés disparusEtoiles de David taguées: "J'ai demandé à tous les préfets de la République de mobiliser la police technique et scientifique pour retrouver les auteurs de ces menaces absolument ignobles", indique Gérald DarmaninVallée de la Vésubie: la métropole et l'État tous les deux responsables dans l'avancement des travaux de reconstruction?

BFMTV: Météo Côte d'Azur: journée nuageuse avec quelques éclairciesVIDÉO - Découvrez en images les prévisions météo complètes du mercredi 1er novembre 2023 pour Nice et sa région sur la chaîne BFM Nice Côte d'Azur.

BFMTV: Météo Côte d’Azur: de fortes pluies accompagnées de rafales de vent attendues ce jeudi, jusqu'à 19°C à NiceVIDÉO - Découvrez en images les prévisions météo complètes du 2 novembre 2023 pour Nice et sa région sur la chaîne BFM Nice Côte d'Azur.

BFMTV: Éboulement à Utelle: la circulation a repris ce mercredi soir sur la RM6202La route a rouvert ce mercredi soir. Les travaux de purge avec les géologues sont terminés selon la métropole Nice Côte d'Azur.

BFMTV: Nice: la soirée d'Halloween sous surveillance avec des dronesVIDÉO - Laurent Martin de Frémont, délégué du syndicat Unité SGP Police FO pour les Alpes-Maritimes, était l'invité ce mardi de BFM Nice Côte d'Azur. Il aborde le déploiement de drones à Nice pour Halloween.

LAPROVENCE: Le parti Les Écologistes-EELV de Provence-Alpes-Côte d'Azur demande un référendum sur les JO d'hiver 2030Renommé récemment, le parti Les Écologistes-Europe Écologie Les Verts (EELV) de la région dénonce dans un communiqué le projet porté par le président Renaud Muselier.

LESECHOS: Des vendangeurs trouvent un hébergement temporaire en Côte-d'OrDes vendangeurs travaillant sur la prestigieuse côte de Nuits ont planté leurs tentes dans un camping éphémère à Morey-Saint-Denis. Le problème de l'hébergement des vendangeurs en Côte-d'Or reste non résolu malgré quelques initiatives.

