easyJet annonce un programme de vols hivernaux avec plus de 18 millions de sièges supplémentaires

📆 04/04/2024 16:45:00

Easyjet,Vols Hivernaux,Sièges Supplémentaires

easyJet déploie un programme de vols hivernaux avec plus de 18 millions de sièges supplémentaires entre décembre 2024 et mars 2025. La France est au cœur de ce dispositif avec plus de 4 millions de sièges disponibles sur plus de 27.000 vols. Les réservations sont déjà ouvertes avec des tarifs à partir de 29 euros.