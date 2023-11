Duong VU : l’art de l'harmonie et de la réalisation de soi

Duong VU : Guide vers l’harmonie intérieure et l’épanouissement de soiPropager de l’amour, voilà la quête de Duong VU.

Pour ce faire, la thérapeute accompagne ses clients en mêlant de nombreuses expertises qui permettent de reprogrammer des blocages, pour enfin avancer vers l’épanouissement.

La dengue continue de se propager en FranceLe moustique tigre, vecteur de la dengue, prospère en France. Les experts prévoient un nombre élevé de cas en 2023 et appellent à se préparer à cette menace croissante. Lire la suite ⮕

Le premier Olympico pour Gattuso, mais aussi pour Grosso !L'Olympique de Marseille accueille l'Olympique Lyonnais en pleine crise. Gattuso fait le point sur les absents et les retours avant le match. Lire la suite ⮕

Suspension de 10 mois pour Sandro Tonali pour des paris sportifs illicitesLa FIFA a confirmé la suspension de 10 mois du milieu de terrain italien Sandro Tonali pour des paris sportifs illicites. Cette décision empêchera Tonali de jouer en Premier League ce week-end et de participer à l'Euro 2024 en cas de qualification de l'Italie. Lire la suite ⮕

Le Parc naturel régional des grands causses retenu pour le programme mieux manger pour tousLe Parc naturel régional des grands causses a été sélectionné par le ministère des Solidarités et l’Ademe pour ses candidatures au programme mieux manger pour tous et à l’appel à manifestation d’intérêt Trajectoire d’adaptation au changement climatique des territoires. Cette initiative vise à améliorer l'accès à une alimentation de qualité et à renforcer la résilience face au changement climatique. Lire la suite ⮕

Carton rouge pour Cane, les Blacks à 14 pour la finaleAprès avoir fait appel à la vidéo, monsieur Barnes a donné un carton jaune au 3e ligne et laissé la décision finale au 'bunker'. Celui-ci a décidé de donner un carton rouge à Cane, laissant les Blacks à 14 pour le reste de la finale. Lire la suite ⮕

Après 3 ans de pénurie, enfin des PS5 en stock suffisant pour Noël ?Pour la première fois, il devrait être « facile » de trouver des PS5 en boutiques pour Noël. Lire la suite ⮕