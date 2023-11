Du manifeste de 1973 aux années Charlie, «Libé» défenseur de la liberté d’expression

. La liberté d’expression, c’est mettre en avant la parole de ceux qui n’y ont pas droit : la gauche, les ouvriers, les révolutionnaires, les étrangers, les artistes, les homosexuels. Paroles aux marges !n’a jamais dérogé à cette règle, qui se traduit par deux mouvements parallèles et complémentaires. Une défense de ce droit dans le monde et à l’intérieur du journal.

Notre journal a soutenu coûte que coûte le droit des journalistes à exercer leur métier. Ceux menacés ou maltraités par une dictature en place, comme, pour qu’ils puissent être téléchargés par le plus grand nombre. Ceux, également, qui se retrouvent pris en otages. Dont les nôtres.

La liberté d’expression passe aussi par des prises de parole parfois virulentes des journalistes. Lors du «comité», la conférence de rédaction, il est autorisé d’avoir un avis contraire de la majorité. Les sujets clivants changent au fil des décennies, des combats des gauches et de l’âge des intervenants.

Les chroniqueurs bénéficient d’une liberté presque totale, surtout ceux dont la passion est de critiquer ce qu’a pu écrire. Pierre Marcelle en son temps ou, désormais, Luc le Vaillant et Daniel Schneidermann, peuvent en témoigner. Ce n’est pas toujours simple, ni sans soubresauts, tout est dans le «presque».écrivait Schneidermann, à propos d’une embrouille en 2014 entre Marcelle, Duhamel et Guetta.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LIBE: De la guerre de 1973 aux accords d’Oslo, «Libé» face au conflit israélo-palestinienSi la question a pu bouleverser une rédaction plurielle, la ligne du journal n’a jamais varié, défendant une solution à deux Etats, soutenant l’existence d’Israël et dénonçant l’occupation des Territoires palestiniens.

La source: libe | Lire la suite ⮕

NOTRETEMPS: Quiz: que se passait-il en novembre 1973?Mariage royal, pollution et inflation, compétition sportive entachée de dopage, grands travaux… nous ne sommes pas en 2023 mais en novembre 1973! Vous en souvenez-vous? Testez-vous avec notre quiz!

La source: NotreTemps | Lire la suite ⮕

LIBE: Du cheval d’Amaury aux parachutes dorés, «Libé» face aux grands patronsMême si, au cœur des années 80, le journal a chroniqué avec attention le triomphe de l’hypercapitalisme, il n’a cessé de dénoncer les abus en tous genres du patronat.

La source: libe | Lire la suite ⮕

LIBE: De Sarkozy au Covid, «Libé» précurseur du fact-checkingPremier média français à se lancer, en 2008 avec sa rubrique Désintox, le journal a fait évoluer le concept avec CheckNews, service inédit de journalisme à la demande.

La source: libe | Lire la suite ⮕

LIBE: Des bidonvilles à la Marche des Beurs, «Libé» contre le racismeDepuis sa création en 1973, le journal a suivi de près toutes les étapes du combat antiraciste, devenant son porte-voix naturel dans les années 80.

La source: libe | Lire la suite ⮕

LIBE: Des ventes à la découpe au DAL, «Libé» pour le logement pour tousFace à la spéculation et aux expropriations, «Libération» a toujours défendu le droit de chacun à se loger convenablement, dénonçant loyers vertigineux, marchands de sommeil ou réticences face aux HLM.

La source: libe | Lire la suite ⮕