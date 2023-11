Du Fhar à la gay pride, «Libé» étendard de la cause homosexuelle

Un engagement qui s’est élargi et renouvelé au fil des années, sans jamais faiblir.: ce premier week-end d’été sera gai (dans le sens qu’on veut bien lui donner) ou ne sera pas. C’est qu’à l’occasion de l’Europride, grande manifestation européenne née cinq ans plus tôt et pour la première fois organisée à Paris, il s’agit pour le journal de mettre le, aka la fierté homosexuelle, en majesté.

«Etre gay, être lesbienne, en être, finalement, c’est assez simple. A la fois persister et disparaître, se maintenir et se désister, se faire et se défaire, rester et fuir. Le demeuré et le vagabond doivent être nos héros singuliers sans être caricaturés en fous-folles du roi», pilotes de ce numéro spécial. A l’intérieur, un cahier central de vingt pages bien remplies donne la parole à des figures du moment :.

, analyse le sociologue et historien Antoine Idier, maître de conférences à Sciences-Po Saint-Germain-en-Laye.a aussi un intérêt pour des formes culturelles gays et lesbiennes, des festivals de films, des artistes, etc.» headtopics.com

C’est ainsi que le journal accueille, rue de Lorraine (sa première adresse dans le XIXe arrondissement), un petit groupe de journalistes issus du militantisme homo à la sauce mao, venus notamment du Front homosexuel d’action révolutionnaire (Fhar) et du collectif travesti dissident, les Gazolines.

«Quand j’arrive, le journal était déjà plus sérieux, mais il y avait une désinvolture absolue sur la sexualité et l’homosexualité,Cela allait bien au-delà de la lutte contre l’homophobie, c’était l’avant-garde de la cause avec une drôlerie et de l’autodérision : c’était triomphant.» headtopics.com

«Ils sont craints, redoutés ou respectés. On les surnommait “la cage aux folles” mais il y avait aussi un petit fond d’homophobie dans le journal à l’image de la société»La crise du sida marque cependant un tournant.

