Drones, hélicoptère : la finale de la Coupe du monde de rugby sous haute surveillance

Le dispositif de sécurité promet d'être à la hauteur de l'événement. Point d'orgue de la Coupe du monde de rugby, vendredi 27 et samedi 28 octobre 2023 se tiendront la petite et la grande finale au Stade de France, à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis).

À cette occasion, un dispositif de sécurité sera instauré autour du stade mais aussi aux abords de la fan zone place de la Concorde et renforcé en raison du contexte du plan Vigipirate porté au niveau 'urgence attentat'. On fait le point.Les consignes pour le Stade de France

Proche du Stade de France, un dispositif de sécurité sera déployé dès ce vendredi, alors que l’Angleterre affrontera l’Argentine sous la bruine parisienne. headtopics.com

A partir de 20h30 et jusqu'à 21 heures, la consommation d'alcool en terrasse et la vente à emporter ne seront plus autorisées rue Jules Rimet. Par ailleurs, la préfecture de Police pourra capter des images à l'aide de drones, les enregistrer et les transmettre à leurs services. Pour les deux jours, le Village ouvrira ses portes gratuitement à partir de 14 heures dans la limite de la jauge autorisée, c'est-à -dire, 10 000 personnes.

Comme depuis le début de la compétition, un périmètre de sécurité est installé à partir de 13 heures jusqu'au lendemain à 1 heure du matin. Cette zone sera interdite aux véhicules motorisés et aux vélos sauf pour les piétons pour lesquels des contrôles de sécurité seront effectués sur des points de passages obligatoires (voir la carte ci-dessous). headtopics.com

Les autorités recommandent par ailleurs d'éviter de circuler dans le secteur Paris Centre / Concorde.Enfin, une société spécialisée a obtenu l’accord de la préfecture de Police pour le survol de Paris en hélicoptère le 28 octobre 2023 entre 17h50 et 18h20 au-dessus

Lire la suite:

actufr »

Astrologie 2023 : ce signe qui va découvrir le pot aux roses ce 27 octobre 2023Actu et exclus People Lire la suite ⮕

- Afrique du Sud , Coupe du Monde de rugby , 9ème journée, match du samedi 28 octobre 2023Composition Nouvelle-Zélande - Afrique du Sud , Coupe du Monde de rugby , 9ème journée, match du samedi 28 octobre 2023 Lire la suite ⮕

Coupe du monde 2023 : faute de preuves, Mbonambi innocenté par World RugbyAccusé d’injure raciale par l’Anglais Tom Curry, le talonneur sud-africain est innocenté par World Rugby et pourra disputer la finale de la Coupe du monde face aux All Blacks Lire la suite ⮕

Coupe du monde de rugby 2023 : À Agen, la Fanzone à Armandie annuléeLa météo et le risque de forte précipitation ont eu raison de la Fanzone prévue au Stade Armandie pour la finale de la Coupe du Monde de rugby 2023. Lire la suite ⮕

Focus Retail : Eden Park : entre Coupe du Monde de Rugby 2023 et Jeux Olympiques 2024VIDÉO - Noémie Wira s'entretient avec Franck Mesnel Président Fondateur d'Eden Park Lire la suite ⮕

Coupe du monde de rugby 2023 EN DIRECT : L’Irlande et la France étaient les meilleures pour un membre du staff argentin… Suivez les infos de vendrediRetrouvez toutes les infos sur la Coupe du monde de rugby 2023 en live Lire la suite ⮕