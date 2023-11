Droits TV internationaux : la LFP espère éviter un nouveau camouflet

. L'offre du foot est trop morcelée, il y a de nombreuses compétitions et il y a un fossé qui se creuse entre les droits premium, à savoir la Ligue des champions et la Premier League, et tout le reste, qui tente vaille que vaille de survivre. Et ce fossé s'agrandit de plus en plus.

Globalement le paysage des droits TV du football est stagnant. Le seul pays où les droits ont augmenté c'est l'Arabie saoudite (qui a recruté des joueurs à prix d'or sur le marché européen l'été dernier)", déclare-t-il. Le contexte est en outre loin d'être favorable pour la LFP.

Cela a une incidence marginale sur le prix mais ça donne un sentiment général de non-professionnalisme, ce n'est pas bon

