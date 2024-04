Dreame Technology : l'innovation au service du quotidien

Dreame Technology est une entreprise qui gagne en notoriété depuis qu’elle a été créée en 2017. L’objectif de la marque est de se concentrer sur l’innovation afin d’améliorer le quotidien de ses clients. Pour cela, Dreame accorde une grande importance au service de recherches, et elle a déjà déposé plus de 150 brevets tout en continuant son travail d’innovation.

Il s’agit d’une marque qui produit et commercialise différentes sortes d’appareils électroniques allant de l’aspirateur robot au sèche-cheveux, en passant par l’aspirateur sans fil au robot tondeuse. Ces produits sont disponibles en France depuis peu, mais ils connaissent un grand succès auprès des consommateurs. Il faut dire qu’il y en a pour tous les besoins et tous les budgets, à travers un catalogue riche et varié d’appareils. Dreame s’est toutefois spécialisé dans la création de machines haut de gamme, comme le robot tondeuse Dreame A1 disponible sur le site officiel de la marque mais également sur Amazon, Darty, ManoMano

