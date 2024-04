Dreame H13 Pro : un aspirateur laveur haut de gamme pour un intérieur propre et sec

Depuis sa création en 2017, la marque Dreame cherche constamment à innover dans le domaine des aspirateurs. Ses différents modèles sont des références en matière de performance, d’endurance et d’intelligence. Le constructeur prouve une nouvelle fois son savoir-faire avec le Dreame H13 Pro, son nouvel aspirateur laveur haut de gamme. Ce dernier est capable de nettoyer les sols durs avec de l’eau claire, puis il aspire immédiatement l’eau sale qui est stockée dans un réservoir dédié.

Cela vous permet de profiter d’un intérieur propre et sec très rapidement, sans faire d’effort grâce à sa brosse à double rotation et à son système d’entraînement GlideWheel™.Une fois que vous avez terminé de passer l’aspirateur, il vous suffit de poser le Dreame H13 Pro sur sa station pour le recharger. Mais pas seulement : sa station lance un nettoyage de la brosse avec une eau à 60°C et la sèche à l’air chaud à la même température. Cela évite aux bactéries, et donc aux mauvaises odeurs, de s’installe

