Douche froide pour RBT 818 Music

📆 03/04/2024 19:02:00

📰 ladepechedumidi ⏱ Reading Time:

22 sec. here

12 min. at publisher

📊 Qulity Score:

News: 47%

Publisher: 59%

Actualités Nouvelles

Cette association de Rabastens avait mis en place une collecte pour acheminer des dons au Maroc, à la suite du séisme meurtrier de septembre. Malheureusement, tout ne s’est pas passé comme prévu. Voilà plusieurs mois que le camion est bloqué à la douane de Tanger. Le véhicule est toujours immobilisé et la tension est palpable entre l’association et la propriétaire gersoise du camion, qui ne sait plus quoi faire pour le récupérer. Cette mésaventure, ils ne sont pas seuls à l’avoir connue. Car les élans de générosité ne suffisent pas pour passer la frontière avec tous les papiers nécessaires.

RBT 818 Music, Association, Collecte, Dons, Maroc, Séisme, Douane, Tanger, Importation, Papiers