Double hospitalisation à Londres : Kate Middleton et le roi Charles III

Coup de tonnerre à Londres. Rendue publique mercredi, l’admission de Kate Middleton à la London Clinic pour «une intervention chirurgicale abdominale» a déclenché un tsunami médiatique à travers le monde. Au Royaume-Uni, l’opération de la princesse de Galles est même perçue comme un «choc». D’autant que le jour-même, Buckingham Palace a annoncé l’hospitalisation du roi Charles III la semaine prochaine en raison d'une hypertrophie «bénigne» de la prostate.

Un double événement inédit, considère Marc Roche, qui couvre l’actualité des Windsor depuis plus de vingt ans. Auteur de la chronique «Lettre à Buckingham» pour Le Point, cet expert de la monarchie a écrit de nombreux ouvrages sur les Windsor, dont Les Borgia à Buckingham (1). Depuis Londres, il partage à Madame Figaro son analyse sur la situation qui préoccupe les Anglais





