Donald Trump et sa campagne moins chaotique

Donald Trump continue à lancer attaques, injures et déclarations à l’emporte-pièce. Mais sa campagne, cette année, paraît moins chaotique que les précédentes. Il n’y a, jusqu’ici, pas eu de fuites constantes dans les médias, de batailles sanglantes entre les consultants, de limogeages fracassants. En 2016 et 2020, ses principaux conseillers étaient ses enfants et leurs conjoints. Cette fois, Ivanka, sa fille, et son mari Jared ont pris leurs distances.

'J’aimerai et je soutiendrai toujours mon père, mais dorénavant je ferai cela en dehors de l’arène politique', a déclaré Ivanka. Exit aussi les personnages sulfureux et incendiaires comme son avocat personnel Rudy Giuliani ou Steve Bannon, l’un de ses stratèges, qui n’avaient aucune expérience électorale et cherchaient surtout à se faire mousser. Donald Trump les a remplacés par des professionnels de la politiqu





