Donald Trump attendu au tribunal de New York pour un procès civil

Donald Trump est attendu lundi au tribunal de New York pour se défendre lors d'un procès civil à hauts risques pour son empire immobilier, le premier d'une longue série de rendez-vous judiciaires qui bouleverse son chemin vers un éventuel retour à la Maison Blanche. A 10H00 (15H00 GMT), le tempétueux milliardaire de 77 ans va s'asseoir à la gauche de son juge, Arthur Engoron, qu'il a affublé de tous les noms -"voyou","dérangé","haineux" - depuis l'ouverture du procès le 2 octobre.

De son côté, le magistrat de 74 ans aux cheveux blancs légèrement ébouriffés lui a adressé deux amendes de 5.000 et 10.000 dollars pour s'en être pris à sa greffière. Sous la grande fresque murale aux couleurs un peu passées célébrant l'adoption d'une"Charte des libertés" en 1683, l'ancien président des Etats-Unis doit prêter serment, comme ses deux enfants Donald Jr et Eric il y a quelques jours, et être interrogé par l'un des adjoints de la procureure générale de l'Etat de New York Letitia James



